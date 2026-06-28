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Чемпионат мира
28 июня 2026, 04:10 | Обновлено 28 июня 2026, 04:11
221
0

Месси – в резерве. ЧМ-2026: названы составы на матч Иордания – Аргентиина

Поединок 3-го тура группы J начнется 28 июня в 05:00 по Киеву

28 июня 2026, 04:10 | Обновлено 28 июня 2026, 04:11
221
0
Месси – в резерве. ЧМ-2026: названы составы на матч Иордания – Аргентиина
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28 июня сборные Иордании и Аргентины проведут матч 3-го тура группы J чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Жамаль Селлами и Лионель Скалони – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси остался в резерве.

Аргентина досрочно выиграла группу J, одержав две победы в двух турах. У Иордании два поражения – команда потеряла шансы на плей-офф.

Встреча Иораднии и Аргентини начнется в 05:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

Стартовые составы на матч Иордания – Аргентина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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