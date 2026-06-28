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  4. Колумбия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:35 |
979
0

Колумбия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы K чемпионата мира 2026

28 июня 2026, 02:35 |
979
0
Колумбия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня сборные Колумбии и Португалии проводят матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча стартовала в 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа K

Третий тур. 28 июня

Колумбия – Португалия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Колумбия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ЧМ-2026 по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Португалии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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