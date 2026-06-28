Чемпионат мира28 июня 2026, 02:35 |
979
0
Колумбия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы K чемпионата мира 2026
28 июня 2026, 02:35 |
979
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
28 июня сборные Колумбии и Португалии проводят матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча стартовала в 02:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа K
Третий тур. 28 июня
Колумбия – Португалия – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Колумбия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июня 2026, 08:00 5
Парижане хотят заменить украинца на Ромеро
Бокс | 27 июня 2026, 06:32 3
Агит поблагодарил Усика за великолепную карьеру
Бокс | 27.06.2026, 08:02
Футбол | 28.06.2026, 02:40
Футбол | 27.06.2026, 20:27
Комментарии 0
Популярные новости
26.06.2026, 07:25 8
26.06.2026, 19:16 71
26.06.2026, 21:21
26.06.2026, 23:47
26.06.2026, 07:44 26
26.06.2026, 09:00 3
26.06.2026, 10:53 17
26.06.2026, 19:42 10