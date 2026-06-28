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Чемпионат мира
28 июня 2026, 00:42 | Обновлено 28 июня 2026, 00:43
68
0

Хорватия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группового этап чемпионата мира

28 июня 2026, 00:42 | Обновлено 28 июня 2026, 00:43
68
0
Хорватия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Хорватии
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Хорватия и Гана встретились в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Проходит игра на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.

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Чемпионат мира. 3-й тур. Группа L

Хорватия – Гана – 1:0 (обновляется)

Гол: Сучич, 31

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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