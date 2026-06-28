Хорватия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Проходит игра на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.

Хорватия и Гана встретились в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

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