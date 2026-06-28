Чемпионат мира28 июня 2026, 00:42 | Обновлено 28 июня 2026, 00:43
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Хорватия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура группового этап чемпионата мира
28 июня 2026, 00:42 | Обновлено 28 июня 2026, 00:43
68
0
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Хорватия и Гана встретились в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Проходит игра на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Чемпионат мира. 3-й тур. Группа L
Хорватия – Гана – 1:0 (обновляется)
Гол: Сучич, 31
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