ДР Конго – Узбекистан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды Себастьяна Десабра и Фабио Каннаваро встретились в третьем туре чемпионата мира
Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.
Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.
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ДР Конго в первых турах сыграла вничью с Португалией (1:1) и потерпела поражение от Колумбии (0:1). Команда Себастьяна Десабра разместилась на третьей позиции.
Сборная Узбекистана уступила дважды – колумбийцам (1:3) и португальцам (0:5). Подопечные Фабио Каннаваро не набрали ни одного очка и занимает четвертое место.
Чемпионат мира, группа K
Третий тур, 28 июня
ДР Конго – Узбекистан – 0:1 (обновляется)
Гол: Шомуродов, 10
ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте матча ЧМ-2026
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