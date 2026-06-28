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Чемпионат мира
28 июня 2026, 03:22 |
439
0

ДР Конго – Узбекистан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды Себастьяна Десабра и Фабио Каннаваро встретились в третьем туре чемпионата мира

28 июня 2026, 03:22 |
439
0
ДР Конго – Узбекистан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.

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ДР Конго в первых турах сыграла вничью с Португалией (1:1) и потерпела поражение от Колумбии (0:1). Команда Себастьяна Десабра разместилась на третьей позиции.

Сборная Узбекистана уступила дважды – колумбийцам (1:3) и португальцам (0:5). Подопечные Фабио Каннаваро не набрали ни одного очка и занимает четвертое место.

Чемпионат мира, группа K

Третий тур, 28 июня

ДР Конго Узбекистан 0:1 (обновляется)

Гол: Шомуродов, 10

ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте матча ЧМ-2026

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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