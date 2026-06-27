Полесье сделало предложение по украинском легионеру. Есть решение игрока
Евгений Чеберко мог продолжить карьеру в житомирском клубе
Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Евгений Чеберко мог продолжить карьеру в «Полесье». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».
По информации источника, житомирский клуб делал предложение 28-летнему футболисту, но тот решил продолжить свои выступления в MLS.
В текущем сезоне на счету Евгения Чеберко 7 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 головной передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что Леандру Андраде стал футболистом «Полесья».
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