Полесье сделало предложение по украинском легионеру. Есть решение игрока

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Евгений Чеберко мог продолжить карьеру в «Полесье». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, житомирский клуб делал предложение 28-летнему футболисту, но тот решил продолжить свои выступления в MLS.

В текущем сезоне на счету Евгения Чеберко 7 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 головной передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Леандру Андраде стал футболистом «Полесья».