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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 16:16 | Обновлено 27 июня 2026, 16:34
1465
0

Полесье сделало предложение по украинском легионеру. Есть решение игрока

Евгений Чеберко мог продолжить карьеру в житомирском клубе

27 июня 2026, 16:16 | Обновлено 27 июня 2026, 16:34
1465
0
Полесье сделало предложение по украинском легионеру. Есть решение игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко
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Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Евгений Чеберко мог продолжить карьеру в «Полесье». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, житомирский клуб делал предложение 28-летнему футболисту, но тот решил продолжить свои выступления в MLS.

В текущем сезоне на счету Евгения Чеберко 7 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 головной передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Леандру Андраде стал футболистом «Полесья».

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Евгений Чеберко трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS) Полесье Житомир Лос-Анджелес (MLS)
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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