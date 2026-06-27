Чемпионат мира27 июня 2026, 07:05 | Обновлено 27 июня 2026, 07:11
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Египет – Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы G чемпионата мира 2026
27 июня 2026, 07:05 | Обновлено 27 июня 2026, 07:11
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27 июня сборные Египта и Ирана проводят матч 3-го тура группы G чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Встреча стартовала в 06:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа G
Третий тур. 27 июня
Египет – Иран – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Сабер, 5 – Резаеэн, 14
Нереализованный пенальти: Тареми, 11 (Иран)
Египет – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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