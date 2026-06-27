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Чемпионат мира
27 июня 2026, 07:05 | Обновлено 27 июня 2026, 07:11
325
0

Египет – Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы G чемпионата мира 2026

27 июня 2026, 07:05 | Обновлено 27 июня 2026, 07:11
325
0
Египет – Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня сборные Египта и Ирана проводят матч 3-го тура группы G чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Встреча стартовала в 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа G

Третий тур. 27 июня

Египет – Иран – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Сабер, 5 – Резаеэн, 14

Нереализованный пенальти: Тареми, 11 (Иран)

Египет – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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сборная Египта по футболу сборная Ирана по футболу видео голов и обзор пенальти Мехди Тареми
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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