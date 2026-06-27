Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 июня проходит матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Команды играют на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча стартовала в 03:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0 (матч продолжается)

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Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция