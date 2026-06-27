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  4. Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
27 июня 2026, 04:09 |
122
0

Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы H чемпионата мира 2026

27 июня 2026, 04:09 |
122
0
Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня проходит матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Команды играют на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча стартовала в 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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