Уругвай – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 июня сборные Уругвая и Испании проводят матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026.

Команды играют на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Встреча стартовала в 03:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

Уругвай – Испания – 0:0 (матч продолжается)

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Уругвай – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция