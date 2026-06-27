Чемпионат мира27 июня 2026, 03:05 |
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Уругвай – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы H чемпионата мира 2026
27 июня 2026, 03:05 |
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27 июня сборные Уругвая и Испании проводят матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026.
Команды играют на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Встреча стартовала в 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа H
Третий тур. 27 июня
Уругвай – Испания – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Уругвай – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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