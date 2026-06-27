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Чемпионат мира
27 июня 2026, 03:05 |
46
0

Уругвай – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы H чемпионата мира 2026

27 июня 2026, 03:05 |
46
0
Уругвай – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня сборные Уругвая и Испании проводят матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026.

Команды играют на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Встреча стартовала в 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа H

Третий тур. 27 июня

Уругвай – Испания – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Уругвай – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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