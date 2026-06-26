Сенегал – Ирак. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 июня сборные Сенегала и Ирака играют матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года.

Поединок проходит на стадионе ВМО Филд в Торонто. Матч начался в 22:00 по киевскому времени.

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Вместе с Францией и Ираком в группе I на чемпионате мира играют сборные Норвегии и Франции.

ЧМ-2026. Группа I, 26 июня.

Сенегал – Ирак – 1:0 (обновляется)



Гол: Сек, 4.