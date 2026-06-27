Новая Зеландия – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборные Новой Зеландии и Египта встретились в субботу, 27 июня, в матче третьего тура чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

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Новая Зеландии в первых турах сыграла вничью с Ираном (2:2) и потерпела поражение от Египта (1:3). Команда Дарена Бейзли набрала один балл и разместилась на четвертом месте.

Бельгия идет третьей благодаря двум ничьим с египтянами (1:1) и Ираном (0:0). Подопечные Руди Гарсии имеют в своем активе два пункта.

Чемпионат мира, группа G

Третий тур, 27 июня

Новая Зеландия – Бельгия – 0:0 (обновляется)