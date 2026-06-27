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Чемпионат мира
27 июня 2026, 06:07 |
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Новая Зеландия – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в субботу, 27 июня, в матче третьего тура чемпионата мира

27 июня 2026, 06:07 |
35
0
Новая Зеландия – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бельгии по футболу
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Сборные Новой Зеландии и Египта встретились в субботу, 27 июня, в матче третьего тура чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Новая Зеландии в первых турах сыграла вничью с Ираном (2:2) и потерпела поражение от Египта (1:3). Команда Дарена Бейзли набрала один балл и разместилась на четвертом месте.

Бельгия идет третьей благодаря двум ничьим с египтянами (1:1) и Ираном (0:0). Подопечные Руди Гарсии имеют в своем активе два пункта.

Чемпионат мира, группа G

Третий тур, 27 июня

Новая Зеландия Бельгия 0:0 (обновляется)

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Определены еще 5 сборных, которые досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира
ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор сборная Новой Зеландии по футболу сборная Бельгии по футболу
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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