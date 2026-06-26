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Чемпионат мира
26 июня 2026, 13:11 | Обновлено 26 июня 2026, 13:16
104
0

Капитан Туниса, забив в свои ворота, повторил «рекорд» Сеада Колошинаца

Эльес Схири совершил «самострел» на 3-й минуте матча с Нидерландами

26 июня 2026, 13:11 | Обновлено 26 июня 2026, 13:16
104
0
Капитан Туниса, забив в свои ворота, повторил «рекорд» Сеада Колошинаца
Getty Images/Global Images Ukraine
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31-летний полузащитник сборной Туниса Эльес Схири стал автором 12-го автогола на ЧМ-2026. Таким образом «самострельщики» повторили рекорд мундиалей, установленный на ЧМ-2018.

Между тем капитан тунисцев забил в свои ворота уже на 3-й минуте матча с Нидерландами. И тем самым он повторил антирекорд финальных турниров чемпионатов мира боснийца Сеада Колошинаца, «отличившегося» в поединке с Аргентиной на ЧМ-2014.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Мнение эксперта Эльес Схири ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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