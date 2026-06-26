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Чемпионат мира
26 июня 2026, 05:26 | Обновлено 26 июня 2026, 05:30
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0

Парагвай – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы D чемпионата мира 2026

26 июня 2026, 05:26 | Обновлено 26 июня 2026, 05:30
70
0
Парагвай – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня в 04:00 началась встреча Парагвая и Австралии в рамках третьего тура группы D на ЧМ-2026.

Местом проведения матча стала арена «San Francisco Bay Area Stadium» в американском городе Санта-Кларе, штат Калифорния.

ЧМ-2026. Группа D

Третий тур. 26 июня

Парагвай – Австралия – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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