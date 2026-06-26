Чемпионат мира26 июня 2026, 05:26 | Обновлено 26 июня 2026, 05:30
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Парагвай – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы D чемпионата мира 2026
26 июня 2026, 05:26 | Обновлено 26 июня 2026, 05:30
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26 июня в 04:00 началась встреча Парагвая и Австралии в рамках третьего тура группы D на ЧМ-2026.
Местом проведения матча стала арена «San Francisco Bay Area Stadium» в американском городе Санта-Кларе, штат Калифорния.
ЧМ-2026. Группа D
Третий тур. 26 июня
Парагвай – Австралия – 0:0 (обновляется)
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