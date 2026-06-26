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Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:41 | Обновлено 26 июня 2026, 02:45
25
0

Япония – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы F чемпионата мира 2026

26 июня 2026, 02:41 | Обновлено 26 июня 2026, 02:45
25
0
Япония – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня в 02:00 стартовал поединок Японии и Швеции в третьем туре группы F на ЧМ-2026.

Местом проведения матча стала арена «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас.

ЧМ-2026. Группа F

Третий тур. 26 июня

Япония – Швеция – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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