Чемпионат мира26 июня 2026, 02:41 | Обновлено 26 июня 2026, 02:45
25
0
Япония – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы F чемпионата мира 2026
26 июня 2026, 02:41 | Обновлено 26 июня 2026, 02:45
25
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
26 июня в 02:00 стартовал поединок Японии и Швеции в третьем туре группы F на ЧМ-2026.
Местом проведения матча стала арена «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас.
ЧМ-2026. Группа F
Третий тур. 26 июня
Япония – Швеция – 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июня 2026, 06:19 2
Сборная Канады встретится с командой Южной Африки на старте плей-офф мундиаля
Футбол | 25 июня 2026, 08:15 4
«Шахтер» сыграет товарищеский матч против «Бурсаспора»
Футбол | 25.06.2026, 21:42
Футбол | 26.06.2026, 01:44
Футбол | 25.06.2026, 10:31
Комментарии 0
Популярные новости
24.06.2026, 10:23 8
24.06.2026, 07:27 11
25.06.2026, 11:20 42
24.06.2026, 19:55 54
25.06.2026, 09:00 1
25.06.2026, 06:56 7
25.06.2026, 01:05 5
24.06.2026, 20:16 53