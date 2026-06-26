Мориясу vs Поттер. Известны составы на матч ЧМ-2026 Япония – Швеци

Тренеры сборных Японии и Швеции – Хадзимэ Мориясу и Грэм Поттер – выбрали стартовые составы на матч третьего тура группы F на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Состоится игра на «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

Команды проведут свой шестой матч в истории противостояний. До этого дважды побеждала Швеция, один раз Япония и дважды была зафиксирована ничья.

Перед стартом игры сборная Японии занимает второе место в группе (4 балла), Швеция же идет ниже – третье место и 3 балла.

Стартовые составы на матч Япония – Швеция: