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  4. Мориясу vs Поттер. Известны составы на матч ЧМ-2026 Япония – Швеци
Чемпионат мира
26 июня 2026, 01:06 | Обновлено 26 июня 2026, 01:07
44
0

Мориясу vs Поттер. Известны составы на матч ЧМ-2026 Япония – Швеци

Встреча третьего тура группы F начнется 26 июня в 02:00 по Киеву

26 июня 2026, 01:06 | Обновлено 26 июня 2026, 01:07
44
0
Мориясу vs Поттер. Известны составы на матч ЧМ-2026 Япония – Швеци
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тренеры сборных Японии и Швеции – Хадзимэ Мориясу и Грэм Поттер – выбрали стартовые составы на матч третьего тура группы F на ЧМ-2026.

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Состоится игра на «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

Команды проведут свой шестой матч в истории противостояний. До этого дважды побеждала Швеция, один раз Япония и дважды была зафиксирована ничья.

Перед стартом игры сборная Японии занимает второе место в группе (4 балла), Швеция же идет ниже – третье место и 3 балла.

Стартовые составы на матч Япония Швеция:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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