Мориясу vs Поттер. Известны составы на матч ЧМ-2026 Япония – Швеци
Встреча третьего тура группы F начнется 26 июня в 02:00 по Киеву
Тренеры сборных Японии и Швеции – Хадзимэ Мориясу и Грэм Поттер – выбрали стартовые составы на матч третьего тура группы F на ЧМ-2026.
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Состоится игра на «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.
Команды проведут свой шестой матч в истории противостояний. До этого дважды побеждала Швеция, один раз Япония и дважды была зафиксирована ничья.
Перед стартом игры сборная Японии занимает второе место в группе (4 балла), Швеция же идет ниже – третье место и 3 балла.
Стартовые составы на матч Япония – Швеция:
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