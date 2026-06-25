Чемпионат Европы25 июня 2026, 23:19 |
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Кюрасао – Кот-д'Ивуар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
25 июня 2026, 23:19 |
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Чемпионат мира 2026. Группа Е, 3-й тур, 25 июня
В четверг, 25 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара.
Команды встретились на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Чемпионат мира 2026. Группа Е, 3-й тур, 25 июня
Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:1
Голы: Пепе, 7
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