Кюрасао – Кот-д'Ивуар. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 25 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара.

Команды встретились на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии.

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Чемпионат мира 2026. Группа Е, 3-й тур, 25 июня

Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:1

Голы: Пепе, 7