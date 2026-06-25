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Чемпионат Европы
25 июня 2026, 23:19 |
126
0

Кюрасао – Кот-д'Ивуар. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

25 июня 2026, 23:19 |
126
0
Кюрасао – Кот-д'Ивуар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 25 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара.

Команды встретились на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Чемпионат мира 2026. Группа Е, 3-й тур, 25 июня
Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:1
Голы: Пепе, 7

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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