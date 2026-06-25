Матч ЧМ Норвегия – Франция под угрозой переноса. В чем причина?

Поединок третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Норвегия и Франция может быть перенесен. Об этом сообщает Le Parisen.

По информации источника, из-за того, что на город Фоксборо, где пройдет поединок, надвигается гроза, организаторы рассматриваю возможность временной остановки матча или полного его переноса ради безопасности.

Норвегия и Франция набрали по 6 очков и расположились на втором и первом месте соответственно. Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф, в предстоящей игре определится лишь то, кто какую позицию займет.

Поединок состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.