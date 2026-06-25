Матч ЧМ Норвегия – Франция под угрозой переноса. В чем причина?
Все дело в погодных условиях в районе Фоксборо
Поединок третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Норвегия и Франция может быть перенесен. Об этом сообщает Le Parisen.
По информации источника, из-за того, что на город Фоксборо, где пройдет поединок, надвигается гроза, организаторы рассматриваю возможность временной остановки матча или полного его переноса ради безопасности.
Норвегия и Франция набрали по 6 очков и расположились на втором и первом месте соответственно. Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф, в предстоящей игре определится лишь то, кто какую позицию займет.
Поединок состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Франция 3:0 Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|6
|2
|Норвегия
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Франция 3:0 Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|0
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