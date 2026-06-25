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Чемпионат мира
25 июня 2026, 18:55 | Обновлено 25 июня 2026, 19:08
756
0

Матч ЧМ Норвегия – Франция под угрозой переноса. В чем причина?

Все дело в погодных условиях в районе Фоксборо

25 июня 2026, 18:55 | Обновлено 25 июня 2026, 19:08
756
0
Матч ЧМ Норвегия – Франция под угрозой переноса. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции
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Поединок третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Норвегия и Франция может быть перенесен. Об этом сообщает Le Parisen.

По информации источника, из-за того, что на город Фоксборо, где пройдет поединок, надвигается гроза, организаторы рассматриваю возможность временной остановки матча или полного его переноса ради безопасности.

Норвегия и Франция набрали по 6 очков и расположились на втором и первом месте соответственно. Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф, в предстоящей игре определится лишь то, кто какую позицию займет.

Поединок состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Франция 3:0 Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 6
2 Норвегия 2 2 0 0 7 - 3 26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 6
3 Сенегал 2 0 0 2 3 - 6 26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 0
4 Ирак 2 0 0 2 1 - 7 26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Франция 3:0 Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 0
Полная таблица

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Даниил Кирияка Источник: Le Parisien
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