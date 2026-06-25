ПСЖ потеряет двоих футболистов после трансфера Мунгенге в Динамо

Защитник Самба Кулибали и вингер Элайджа Ли решили покинуть французский ПСЖ и продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил Onze Mondial.

Оба талантливых футболиста договорились о сотрудничестве с «Брюгге», в составе которого смогут получать регулярную игровую практику на взрослом уровне.

ПСЖ продолжает терять игроков, которые после выступлений в молодежных командах отказываются подписывать профессиональные контракты с парижским клубом.

В среду, 24 июня, форвард Пьер Мунгенге перебрался в киевское «Динамо» на правах свободного агента. Нападающий является лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА и юношеского Кубка Франции.

Центральный защитник Герман Малонга решил продолжить карьеру в составе английского «Манчестер Сити», а полузащитник Матиас Жанжаль договорился о сотрудничестве с португальским «Фамаликау».