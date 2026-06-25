ПСЖ потеряет двоих футболистов после трансфера Мунгенге в Динамо
Самба Кулибали и Элайджа Ли договорились о сотрудничестве с бельгийским «Брюгге»
Защитник Самба Кулибали и вингер Элайджа Ли решили покинуть французский ПСЖ и продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил Onze Mondial.
Оба талантливых футболиста договорились о сотрудничестве с «Брюгге», в составе которого смогут получать регулярную игровую практику на взрослом уровне.
ПСЖ продолжает терять игроков, которые после выступлений в молодежных командах отказываются подписывать профессиональные контракты с парижским клубом.
В среду, 24 июня, форвард Пьер Мунгенге перебрался в киевское «Динамо» на правах свободного агента. Нападающий является лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА и юношеского Кубка Франции.
Центральный защитник Герман Малонга решил продолжить карьеру в составе английского «Манчестер Сити», а полузащитник Матиас Жанжаль договорился о сотрудничестве с португальским «Фамаликау».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»
Анбер отметил, что Итауме некуда спешить