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Франция
25 июня 2026, 10:07 | Обновлено 25 июня 2026, 11:22
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0

ПСЖ потеряет двоих футболистов после трансфера Мунгенге в Динамо

Самба Кулибали и Элайджа Ли договорились о сотрудничестве с бельгийским «Брюгге»

25 июня 2026, 10:07 | Обновлено 25 июня 2026, 11:22
1005
0
ПСЖ потеряет двоих футболистов после трансфера Мунгенге в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Элайджа Ли
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Защитник Самба Кулибали и вингер Элайджа Ли решили покинуть французский ПСЖ и продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил Onze Mondial.

Оба талантливых футболиста договорились о сотрудничестве с «Брюгге», в составе которого смогут получать регулярную игровую практику на взрослом уровне.

ПСЖ продолжает терять игроков, которые после выступлений в молодежных командах отказываются подписывать профессиональные контракты с парижским клубом.

В среду, 24 июня, форвард Пьер Мунгенге перебрался в киевское «Динамо» на правах свободного агента. Нападающий является лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА и юношеского Кубка Франции.

Центральный защитник Герман Малонга решил продолжить карьеру в составе английского «Манчестер Сити», а полузащитник Матиас Жанжаль договорился о сотрудничестве с португальским «Фамаликау».

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ПСЖ Пьер Мунгенге Динамо Киев трансферы трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Onze Mondial
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