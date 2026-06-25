Чемпионат мира25 июня 2026, 04:19 | Обновлено 25 июня 2026, 05:32
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Чехия – Мексика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы А чемпионата мира 2026
25 июня 2026, 04:19 | Обновлено 25 июня 2026, 05:32
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25 июня сборные Чехии и Мексики проводят матч 3-го тура группы А чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадион Ацтека в Мехико. Встреча стартовала в 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа А
Третий тур. 25 июня
Чехия – Мексика – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Чавес, 55, Киньонес, 61
(новость обновляется)
Чехия – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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