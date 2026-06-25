ЮАР – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 июня в 04:00 стартовал поединок между сборными ЮАР и Южной Кореи на ЧМ-2026 в рамках третьего тура группы А.

Местом проведения матча стала арена «Estadio BBVA» в мексиканском Монтерее.

Раньше команды никогда не пересекались на футбольном поле.

ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

ЮАР – Южная Корея – 0:0 (обновляется)