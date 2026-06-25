Чемпионат мира25 июня 2026, 04:05 | Обновлено 25 июня 2026, 04:08
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ЮАР – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы А чемпионата мира 2026
25 июня 2026, 04:05 | Обновлено 25 июня 2026, 04:08
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25 июня в 04:00 стартовал поединок между сборными ЮАР и Южной Кореи на ЧМ-2026 в рамках третьего тура группы А.
Местом проведения матча стала арена «Estadio BBVA» в мексиканском Монтерее.
Раньше команды никогда не пересекались на футбольном поле.
ЧМ-2026. Группа С
Третий тур. 25 июня
ЮАР – Южная Корея – 0:0 (обновляется)
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