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Чемпионат мира
25 июня 2026, 04:05 | Обновлено 25 июня 2026, 04:08
98
0

ЮАР – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы А чемпионата мира 2026

25 июня 2026, 04:05 | Обновлено 25 июня 2026, 04:08
98
0
ЮАР – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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25 июня в 04:00 стартовал поединок между сборными ЮАР и Южной Кореи на ЧМ-2026 в рамках третьего тура группы А.

Местом проведения матча стала арена «Estadio BBVA» в мексиканском Монтерее.

Раньше команды никогда не пересекались на футбольном поле.

ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

ЮАР – Южная Корея – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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