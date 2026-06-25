Чемпионат мира25 июня 2026, 01:38 | Обновлено 25 июня 2026, 02:00
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Шотландия – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы С чемпионата мира 2026
25 июня 2026, 01:38 | Обновлено 25 июня 2026, 02:00
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25 июня сборные Шотландии и Бразилии проводят матч 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Встреча стартовала в 01:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа С
Третий тур. 25 июня
Шотландия – Бразилия – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Винисиус Жуниор, 7, 45+3
(новость дополняется)
Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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