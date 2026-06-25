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  4. Шотландия – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
25 июня 2026, 01:38 | Обновлено 25 июня 2026, 02:00
66
0

Шотландия – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы С чемпионата мира 2026

25 июня 2026, 01:38 | Обновлено 25 июня 2026, 02:00
66
0
Шотландия – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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25 июня сборные Шотландии и Бразилии проводят матч 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Встреча стартовала в 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

Шотландия – Бразилия – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Винисиус Жуниор, 7, 45+3

(новость дополняется)

Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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