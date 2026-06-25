Шотландия – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 июня сборные Шотландии и Бразилии проводят матч 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Встреча стартовала в 01:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

Шотландия – Бразилия – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Винисиус Жуниор, 7, 45+3

(новость дополняется)

Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция