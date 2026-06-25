Чемпионат мира25 июня 2026, 01:03 | Обновлено 25 июня 2026, 01:07
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Марокко – Гаити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы С чемпионата мира 2026
25 июня 2026, 01:03 | Обновлено 25 июня 2026, 01:07
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25 июня в 01:00 начался поединок третьего тура группы С на ЧМ-2026, в котором Марокко встретилось с Гаити.
Команды проводят матч на арене «Atlanta Stadium» в американском городе Атланта, штат Джорджия.
Раньше сборные никогда не играли между собой.
ЧМ-2026. Группа С
Третий тур. 25 июня
Марокко – Гаити – 0:0 (обновляется)
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