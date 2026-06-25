Марокко – Гаити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 июня в 01:00 начался поединок третьего тура группы С на ЧМ-2026, в котором Марокко встретилось с Гаити.

Команды проводят матч на арене «Atlanta Stadium» в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Раньше сборные никогда не играли между собой.

ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

Марокко – Гаити – 0:0 (обновляется)