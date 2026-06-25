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  4. Марокко – Гаити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
25 июня 2026, 01:03 | Обновлено 25 июня 2026, 01:07
169
0

Марокко – Гаити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы С чемпионата мира 2026

25 июня 2026, 01:03 | Обновлено 25 июня 2026, 01:07
169
0
Марокко – Гаити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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25 июня в 01:00 начался поединок третьего тура группы С на ЧМ-2026, в котором Марокко встретилось с Гаити.

Команды проводят матч на арене «Atlanta Stadium» в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Раньше сборные никогда не играли между собой.

ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

Марокко – Гаити – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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