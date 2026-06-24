Чемпионат мира24 июня 2026, 22:20 |
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Швейцария – Канада. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
24 июня 2026, 22:20 |
248
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Чемпионат мира 2026 года. Группа В, 3-й тур, 24 июня
24 июня состоится матч третьего тура группы В чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Канады.
Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Чемпионат мира 2026 года. Группа В, 3-й тур, 24 июня
Швейцария – Канада – 0:0
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