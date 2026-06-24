Швейцария – Канада. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 июня состоится матч третьего тура группы В чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Канады.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.

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Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Чемпионат мира 2026 года. Группа В, 3-й тур, 24 июня

Швейцария – Канада – 0:0