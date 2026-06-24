ВИДЕО. Матвей Пономаренко забил за Динамо в начале третьего тайма

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Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.

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Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Формат матча: два тайма по 45 минут плюс экстратайм 20 минут.

Киевское Динамо довело перевес до разгромного на 95-й минуте в третьем тайме (3:0).

После ошибки защиты соперников, потерявших мяч, Матвей Пономаренко пробил точно в угол мимо голкипера.

ГОЛ! 3:0. Матвей Пономаренко, 95 мин

Видеозапись матча