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  4. ВИДЕО. Матвей Пономаренко забил за Динамо в начале третьего тайма
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 20:07 | Обновлено 24 июня 2026, 20:12
355
0

ВИДЕО. Матвей Пономаренко забил за Динамо в начале третьего тайма

Киевская команда довела перевес над Жилиной до разгромного

24 июня 2026, 20:07 | Обновлено 24 июня 2026, 20:12
355
0
ВИДЕО. Матвей Пономаренко забил за Динамо в начале третьего тайма
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Формат матча: два тайма по 45 минут плюс экстратайм 20 минут.

Киевское Динамо довело перевес до разгромного на 95-й минуте в третьем тайме (3:0).

После ошибки защиты соперников, потерявших мяч, Матвей Пономаренко пробил точно в угол мимо голкипера.

ГОЛ! 3:0. Матвей Пономаренко, 95 мин

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи Жилина учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Матвей Пономаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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