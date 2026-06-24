ВИДЕО. Матвей Пономаренко забил за Динамо в начале третьего тайма
Киевская команда довела перевес над Жилиной до разгромного
Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.
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Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Формат матча: два тайма по 45 минут плюс экстратайм 20 минут.
Киевское Динамо довело перевес до разгромного на 95-й минуте в третьем тайме (3:0).
После ошибки защиты соперников, потерявших мяч, Матвей Пономаренко пробил точно в угол мимо голкипера.
ГОЛ! 3:0. Матвей Пономаренко, 95 мин
Видеозапись матча
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