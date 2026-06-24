Полесье – ЦСКА София. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Житомирское Полесье проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

24 июня в 19:00 встречаются Полесье Житомир и команда ЦСКА София из Болгарии.

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Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

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