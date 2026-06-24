Украина. Премьер лига24 июня 2026, 19:17 | Обновлено 24 июня 2026, 19:19
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Полесье – ЦСКА София. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии
24 июня 2026, 19:17 | Обновлено 24 июня 2026, 19:19
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Житомирское Полесье проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
24 июня в 19:00 встречаются Полесье Житомир и команда ЦСКА София из Болгарии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
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Полесье – ЦСКА София. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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