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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 19:17 | Обновлено 24 июня 2026, 19:19
772
0

Полесье – ЦСКА София. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии

24 июня 2026, 19:17 | Обновлено 24 июня 2026, 19:19
772
0
Полесье – ЦСКА София. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье
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Житомирское Полесье проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

24 июня в 19:00 встречаются Полесье Житомир и команда ЦСКА София из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Полесье – ЦСКА София. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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товарищеские матчи ЦСКА София учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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