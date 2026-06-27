Полесье завершает громкий трансфер. Рекордоное подписание в истории клуба

Житомирское «Полесье» завершает трансфер вингера Леандро Андраде из азербайджанского «Карабаха».

По информации азербайджанских СМИ, сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро, которые «Полесье» выплатит двумя траншами.

Источник отмечает, что ранее озвученные цифры в районе 5 миллионов евро не соответствуют действительности. В ходе переговоров компенсация за игрока якобы не превышала 3 миллиона евро.

Ключевую роль в предстоящем переходе сыграло желание самого Андраде. Футболист настоял на смене клуба и выразил готовность продолжить карьеру в Украине, отказавшись от варианта остаться в Азербайджане.