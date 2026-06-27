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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 04:32 |
302
0

Полесье завершает громкий трансфер. Рекордоное подписание в истории клуба

Андраде станет усилением для «волков»

27 июня 2026, 04:32 |
302
0
Полесье завершает громкий трансфер. Рекордоное подписание в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Андраде
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Житомирское «Полесье» завершает трансфер вингера Леандро Андраде из азербайджанского «Карабаха».

По информации азербайджанских СМИ, сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро, которые «Полесье» выплатит двумя траншами.

Источник отмечает, что ранее озвученные цифры в районе 5 миллионов евро не соответствуют действительности. В ходе переговоров компенсация за игрока якобы не превышала 3 миллиона евро.

Ключевую роль в предстоящем переходе сыграло желание самого Андраде. Футболист настоял на смене клуба и выразил готовность продолжить карьеру в Украине, отказавшись от варианта остаться в Азербайджане.

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Леандру Андраде Полесье Житомир Карабах Агдам трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
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