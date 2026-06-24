Подолье потеряло почти всех игроков основания после вылета из Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, подготовку к новому сезону, который «Подолье» проведет во Второй лиге, команда начала без ряда опытных игроков. По истечении срока контрактов с клубом они находились «в ожидании», а теперь окончательно покинули Хмельницкий.

В частности, команду покинули вратари Иван Пономаренко и Валерий Юрчук, защитники Сергей Заец и Александр Николышин, полузащитники Максим Кулиш, Владимир Рудюк, Антон Савин и Александр Снижко, а также нападающий Ярослав Квасов.

Ранее Sport.ua сообщал о других потерях «Подолья».

Из футболистов, которые весной выступали в основном составе «Подолья», сейчас с командой тренируются только её капитан Владислав Шкиндер и ещё один защитник Давронбек Азизов. При этом Азизов имеет статус свободного агента и рассматривает предложения от других клубов.

Действующим остается контракт с «Подольем» у полузащитника Романа Бодни. Но воспитанник «Шахтера» и «Динамо» из-за травмы не выходил на поле с апреля, а сейчас передвигается с помощью костылей.

Среди молодых игроков, которые в прошлом сезоне получили опыт выступлений в Первой лиге, в команде остаются защитники Павел Савчук и Даниил Сербинов, а также полузащитник Назар Лыс. Кроме того, из любительского «Колоса» (Полонне) вернулся полузащитник Александр-Насими Серафимов.

В новом сезоне хмельничане будут выступать в группе «А» Второй лиги. Главным тренером «Подолья», как и раньше, будет бывший защитник донецкого «Металлурга» и «Шахтера» Александр Воловик.

Как уже сообщал Sport.ua, в новом сезоне домашние матчи в Хмельницком будут проводить два клуба.