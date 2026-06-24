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  4. Подолье потеряло почти всех игроков основания после вылета из Первой лиги
Украина. Вторая лига
24 июня 2026, 18:34 |
120
0

Подолье потеряло почти всех игроков основания после вылета из Первой лиги

Значительно омоложенным составом войдет в новый сезон команда из Хмельницкого

24 июня 2026, 18:34 |
120
0
Подолье потеряло почти всех игроков основания после вылета из Первой лиги
ФК Подолье
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Как стало известно Sport.ua, подготовку к новому сезону, который «Подолье» проведет во Второй лиге, команда начала без ряда опытных игроков. По истечении срока контрактов с клубом они находились «в ожидании», а теперь окончательно покинули Хмельницкий.

В частности, команду покинули вратари Иван Пономаренко и Валерий Юрчук, защитники Сергей Заец и Александр Николышин, полузащитники Максим Кулиш, Владимир Рудюк, Антон Савин и Александр Снижко, а также нападающий Ярослав Квасов.

Ранее Sport.ua сообщал о других потерях «Подолья».

Из футболистов, которые весной выступали в основном составе «Подолья», сейчас с командой тренируются только её капитан Владислав Шкиндер и ещё один защитник Давронбек Азизов. При этом Азизов имеет статус свободного агента и рассматривает предложения от других клубов.

Действующим остается контракт с «Подольем» у полузащитника Романа Бодни. Но воспитанник «Шахтера» и «Динамо» из-за травмы не выходил на поле с апреля, а сейчас передвигается с помощью костылей.

Среди молодых игроков, которые в прошлом сезоне получили опыт выступлений в Первой лиге, в команде остаются защитники Павел Савчук и Даниил Сербинов, а также полузащитник Назар Лыс. Кроме того, из любительского «Колоса» (Полонне) вернулся полузащитник Александр-Насими Серафимов.

В новом сезоне хмельничане будут выступать в группе «А» Второй лиги. Главным тренером «Подолья», как и раньше, будет бывший защитник донецкого «Металлурга» и «Шахтера» Александр Воловик.

Как уже сообщал Sport.ua, в новом сезоне домашние матчи в Хмельницком будут проводить два клуба.

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Подолье Хмельницкий трансферы Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд свободный агент Иван Пономаренко Валерий Юрчук Александр Николишин Владимир Рудюк Антон Савин Александр Снижко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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