Зинедин Зидан вернет в сборную Франции легенду футбола
Именитый специалист предложил должность тренера вратарей национальной команды Фабьену Бартезу
Будущий тренер сборной Франции Зинедин Зидан, который заменит на этой должности Дидье Дешама, приступил к формированию собственного тренерского штаба.
Бывший наставник мадридского «Реала» решил попрощаться с Франко Равио, который работает с вратарями, и пригласить легендарного соотечественника Фабьена Бартеза.
По информации французской прессы, стороны провели успешные переговоры, в ходе которых 54-летний специалист согласился присоединиться к Les Bleus после завершения чемпионата мира.
Бартез играя на позиции вратаря, защищал цвета «Тулузы», «Монако», «Марселя» и «Манчестер Юнайтед». Является обладателем Лиги чемпионов, двухкратным чемпионом Англии, побеждал на чемпионатах мира и Европы.
Нынешний наставник сборной Франции Дешам покинет свою должность после мундиаля, независимо от результатов, продемонстрированных командой на турнире в США, Мексике и Канаде.
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