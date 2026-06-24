Зинедин Зидан вернет в сборную Франции легенду футбола

Будущий тренер сборной Франции Зинедин Зидан, который заменит на этой должности Дидье Дешама, приступил к формированию собственного тренерского штаба.

Бывший наставник мадридского «Реала» решил попрощаться с Франко Равио, который работает с вратарями, и пригласить легендарного соотечественника Фабьена Бартеза.

По информации французской прессы, стороны провели успешные переговоры, в ходе которых 54-летний специалист согласился присоединиться к Les Bleus после завершения чемпионата мира.

Бартез играя на позиции вратаря, защищал цвета «Тулузы», «Монако», «Марселя» и «Манчестер Юнайтед». Является обладателем Лиги чемпионов, двухкратным чемпионом Англии, побеждал на чемпионатах мира и Европы.

Нынешний наставник сборной Франции Дешам покинет свою должность после мундиаля, независимо от результатов, продемонстрированных командой на турнире в США, Мексике и Канаде.