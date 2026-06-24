Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинедин Зидан вернет в сборную Франции легенду футбола
Чемпионат мира
24 июня 2026, 18:37 |
412
0

Зинедин Зидан вернет в сборную Франции легенду футбола

Именитый специалист предложил должность тренера вратарей национальной команды Фабьену Бартезу

24 июня 2026, 18:37 |
412
0
Зинедин Зидан вернет в сборную Франции легенду футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Будущий тренер сборной Франции Зинедин Зидан, который заменит на этой должности Дидье Дешама, приступил к формированию собственного тренерского штаба.

Бывший наставник мадридского «Реала» решил попрощаться с Франко Равио, который работает с вратарями, и пригласить легендарного соотечественника Фабьена Бартеза.

По информации французской прессы, стороны провели успешные переговоры, в ходе которых 54-летний специалист согласился присоединиться к Les Bleus после завершения чемпионата мира.

Бартез играя на позиции вратаря, защищал цвета «Тулузы», «Монако», «Марселя» и «Манчестер Юнайтед». Является обладателем Лиги чемпионов, двухкратным чемпионом Англии, побеждал на чемпионатах мира и Европы.

Нынешний наставник сборной Франции Дешам покинет свою должность после мундиаля, независимо от результатов, продемонстрированных командой на турнире в США, Мексике и Канаде.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины определил команды, близкие к провалу на ЧМ
В группе C – без сенсаций! Прогноз нашего эксперта на третий тур
Таблица ЧМ. Англия и Гана лидируют. Каковы шансы Хорватии на плей-офф?
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Фабьен Бартез Дидье Дешам назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24 июня 2026, 07:25 4
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф

В 1/16 финала вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия

Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо
Футбол | 24 июня 2026, 13:21 15
Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо
Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо

«ПСЖ» предлагал Мунгенге новый контракт

Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины
Футбол | 24.06.2026, 17:32
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24.06.2026, 08:02
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24.06.2026, 07:14
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
23.06.2026, 01:21 2
Футбол
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
23.06.2026, 01:24
Бокс
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 20
Теннис
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
23.06.2026, 08:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем