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  4. Динамо – Жилина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 18:10 | Обновлено 24 июня 2026, 18:11
735
0

Динамо – Жилина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии

24 июня 2026, 18:10 | Обновлено 24 июня 2026, 18:11
735
0
Динамо – Жилина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Динамо – Жилина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев товарищеские матчи Жилина учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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