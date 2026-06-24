Динамо – Жилина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.

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Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

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