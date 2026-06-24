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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Роналдиньо возвращается. Легенда продолжит карьеру в Италии
Италия
24 июня 2026, 16:39 |
1355
0

ОФИЦИАЛЬНО. Роналдиньо возвращается. Легенда продолжит карьеру в Италии

Именитый бразилец договорился о сотрудничестве с «Равенной», которая выступает в Серии С

24 июня 2026, 16:39 |
1355
0
ОФИЦИАЛЬНО. Роналдиньо возвращается. Легенда продолжит карьеру в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо и Игнацио Чиприани
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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо возобновит профессиональную карьеру в составе итальянского клуба «Равенна», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

«Роналдиньо присоединяется к «Равенне» в качестве игрока, что является одним из самых значимых приобретений в истории клуба и моментом, который ставит команду в центр мирового футбольного внимания.

Это не просто символическое назначение: легендарный игрок нацелен на то, чтобы забить свой последний профессиональный гол в футболке «Равенны», – сообщила клубная пресс-служба.

«Новые цвета, та же улыбка. Я с нетерпением жду возможности потанцевать с мячом и написать новую прекрасную историю вместе с Игнацио Чиприани и семьей Чиприани.

Футбол всегда приносил мне радость, и я рад привнести этот дух в Равенну. Пусть начнется волшебство!» – прокомментировал свое возвращение в большой футбол бразилец.

Роналдиньо не будет получать регулярное игровое время, но планирует периодически выходить на поле в матчах Серии С. Кроме того, бразилец готовится приобрести часть акций «Равенны».

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чемпионат Италии по футболу Серия C Роналдиньо трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник
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