Забарный нашел для Динамо усиление. Суркис решил быстро действовать

Французский нападающий Пьер Мунгенге стал футболистом киевского «Динамо».

Как стало известно Sport.ua, после того, как Мунгенге попал в поле зрения киевлян, столичный клуб обратился за рекомендациями по поводу игрока к Илье Забарному, который неоднократно пересекался с Мунгенге на тренировках.

Отмечается, что Илья дал положительные отзывы о молодом французе, после чего киевляне решили подписать игрока.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.