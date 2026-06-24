Бавария сделал запрос по полузащитнику сборной Германии. 100 миллионов евро
Феликс Нмеча может перебраться в Мюнхен из «Боруссии» Дортмунд
Немецкий полузащитник «Боруссии» Дортмунд Феликс Нмеча может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает Bild.
По информации источника, мюнхенский клуб сделал запрос по 25-летнему футболисту, который может сменить клуб за 100 миллионов евро. также немец находится на радарах «Ливерпуля», «Реала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне на счету Феликса Нмечи 42 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 5результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» подписала хавбека.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрока предложили «Фенербахче» и «Трабзонспору»
Академию «Руха» ждут большие перемены