Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария сделал запрос по полузащитнику сборной Германии. 100 миллионов евро
Германия
24 июня 2026, 13:54 |
251
0

Бавария сделал запрос по полузащитнику сборной Германии. 100 миллионов евро

Феликс Нмеча может перебраться в Мюнхен из «Боруссии» Дортмунд

24 июня 2026, 13:54 |
251
0
Бавария сделал запрос по полузащитнику сборной Германии. 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Нмеча
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Немецкий полузащитник «Боруссии» Дортмунд Феликс Нмеча может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб сделал запрос по 25-летнему футболисту, который может сменить клуб за 100 миллионов евро. также немец находится на радарах «Ливерпуля», «Реала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне на счету Феликса Нмечи 42 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 5результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» подписала хавбека.

По теме:
ЛНЗ подпишет полузащитника из Европы, от него отказались Динамо и Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал форварда-легионера из клуба УПЛ
Стало известно будущее Лунина и Куртуа в Реале
трансферы трансферы Бундеслиги Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ливерпуль Реал Мадрид Бавария
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агент Довбика нашел для игрока новый клуб
Футбол | 24 июня 2026, 06:32 6
Агент Довбика нашел для игрока новый клуб
Агент Довбика нашел для игрока новый клуб

Игрока предложили «Фенербахче» и «Трабзонспору»

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 24 июня 2026, 10:23 3
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд

Академию «Руха» ждут большие перемены

Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Футбол | 23.06.2026, 13:02
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24.06.2026, 08:02
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Эквадор - Германия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Футбол | 24.06.2026, 11:38
Эквадор - Германия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Эквадор - Германия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
23.06.2026, 01:24
Бокс
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
22.06.2026, 12:51
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 30
Футбол
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем