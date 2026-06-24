Забил решающий гол. Назвал лучший игрок матча Колумбия – ДР Конго

Национальная сборная Колумбии минимально обыграла ДР Конго (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира, обеспечив себе путевку в плей-офф Мундиаля.

Единственный гол во встрече забил правый защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос, который и был признан лучшим игроком матча по версии ФИФА.

Для футболиста «Кристалл Пелес» этот забитый мяч стал уже вторым на чемпионате мира этого года. Ранее он также забил в игре против Узбекистана (3:1).

На нынешнем Мундиале сборная Колумбии чувствует себя достаточно уверенно. Подопечные Нестора Лоренсо обыграли Узбекистан (3:1) и ДР Конго (1:0). В третьем туре Колумбия сыграет против Португалии.