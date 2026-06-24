Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забил решающий гол. Назвал лучший игрок матча Колумбия – ДР Конго
Чемпионат мира
24 июня 2026, 07:48 |
105
0

Забил решающий гол. Назвал лучший игрок матча Колумбия – ДР Конго

Даниэль Муньос получил награду от ФИФА

24 июня 2026, 07:48 |
105
0
Забил решающий гол. Назвал лучший игрок матча Колумбия – ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Муньос
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Национальная сборная Колумбии минимально обыграла ДР Конго (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира, обеспечив себе путевку в плей-офф Мундиаля.

Единственный гол во встрече забил правый защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос, который и был признан лучшим игроком матча по версии ФИФА.

Для футболиста «Кристалл Пелес» этот забитый мяч стал уже вторым на чемпионате мира этого года. Ранее он также забил в игре против Узбекистана (3:1).

На нынешнем Мундиале сборная Колумбии чувствует себя достаточно уверенно. Подопечные Нестора Лоренсо обыграли Узбекистан (3:1) и ДР Конго (1:0). В третьем туре Колумбия сыграет против Португалии.

По теме:
ЧМ-2026. Как выглядит рейтинг сборных, занимающих 3-е места перед 3-м туром
ФОТО. Звезда. Известный фанат приехал на ЧМ, но его сборная проиграла
Его величество офсайд. Сборная Колумбии победила ДР Конго
Даниэль Муньос лучший игрок ЧМ-2026 по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Колумбии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Футбол | 23 июня 2026, 08:27 5
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке

В Украину может переехать Андре Луис

Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Футбол | 23 июня 2026, 07:57 2
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы

Желизко может перейти в «Шахтер»

Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 23.06.2026, 08:49
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Динамо убедило игрока сборной вернуться в Киев, уговорив его жену
Футбол | 24.06.2026, 07:02
Динамо убедило игрока сборной вернуться в Киев, уговорив его жену
Динамо убедило игрока сборной вернуться в Киев, уговорив его жену
ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова
Футбол | 23.06.2026, 23:30
ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова
ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 30
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 12
Теннис
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 5
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 21
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
23.06.2026, 07:42 3
Бокс
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 9
Бокс
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
22.06.2026, 08:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем