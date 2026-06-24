Чемпионат мира24 июня 2026, 02:17 | Обновлено 24 июня 2026, 02:20
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Панама – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура группы L чемпионата мира 2026
24 июня 2026, 02:17 | Обновлено 24 июня 2026, 02:20
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24 июня в 02:00 стартовал поединок группы L между сборными Панамы и Хорватии на чемпионате мира 2026 года.
Проходит матч на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто.
Раньше Хорвати и Панама никогда не встречались на футбольном поле.
ЧМ-2026. Группа L
Второй тур. 24 июня
Панама – Хорватия – 0:0 (обновляется)
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