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Чемпионат мира
24 июня 2026, 02:17 | Обновлено 24 июня 2026, 02:20
117
0

Панама – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура группы L чемпионата мира 2026

24 июня 2026, 02:17 | Обновлено 24 июня 2026, 02:20
117
0
Панама – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня в 02:00 стартовал поединок группы L между сборными Панамы и Хорватии на чемпионате мира 2026 года.

Проходит матч на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто.

Раньше Хорвати и Панама никогда не встречались на футбольном поле.

ЧМ-2026. Группа L

Второй тур. 24 июня

Панама – Хорватия – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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