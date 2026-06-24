Панама – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 июня в 02:00 стартовал поединок группы L между сборными Панамы и Хорватии на чемпионате мира 2026 года.

Проходит матч на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто.

Раньше Хорвати и Панама никогда не встречались на футбольном поле.

ЧМ-2026. Группа L

Второй тур. 24 июня

Панама – Хорватия – 0:0 (обновляется)