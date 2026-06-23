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23 июня 2026, 21:57 |
60
0

Марокко – Гаити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы С чемпионата мира

23 июня 2026, 21:57 |
60
0
Марокко – Гаити. Текстовая трансляция матча
Équipe du Maroc
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В четверг, 25 июня, состоится поединок группы С чемпионата мира, в котором встретятся сборные Марокко и Гаити. Матч пройдет в Атланте (США) на стадионе «Atlanta Stadium», игра начнется в 01:00 по киевскому времени.

Марокканцы набрали четыре очка, сыграв вничью с Бразилией (1:1) и обыграв Шотландию (1:0). Победа в ближайшем матче однозначно выведет «атласских львов» в плей-офф. При этом крупная победа может позволить Марокко занять первое место группы. Правда, для этого нужно будет иметь лучшую разницу забитых и пропущенных голов, чем у Бразилии (в случае победы «пентакампионов» над Шотландией). Интересно, что поражение «кельтов» в параллельном матче оставит Марокко на втором месте группы, даже если марокканцы проиграют заключительную встречу группового этапа. Сборная Гаити ожидаемо проиграла матчи с бразильцами (0:3) и шотландцами (0:1), досрочно потеряв шансы выйти в 1/16 финала.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Гаити, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Марокко
25 июня 2026 -
01:00
Гаити
Фора Марокко -2 1.86 Сделать ставку Лицензия: Решение ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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