Чемпионат мира23 июня 2026, 21:19 |
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Португалия – Узбекистан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы K ЧМ-2026 23 июня в 20:00 по Киеву
23 июня 2026, 21:19 |
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23 июня сборные Португалии и Узбекистана проводят матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Команды играют на арене Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча стартовала в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа K
Второй тур. 23 июня
Португалия – Узбекистан – 3:0 (матч продолжается)
Голы: Роналду, 6, 39, Нуну Мендеш, 17
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Роналду, 6 мин.
ГОЛ! 2:0 Нуну Мендеш, 17 мин.
ГОЛ! 3:0 Роналду, 39 мин.
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