Португалия – Узбекистан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 июня сборные Португалии и Узбекистана проводят матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Команды играют на арене Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча стартовала в 20:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа K

Второй тур. 23 июня

Португалия – Узбекистан – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Роналду, 6, 39, Нуну Мендеш, 17

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Роналду, 6 мин.

ГОЛ! 2:0 Нуну Мендеш, 17 мин.

ГОЛ! 3:0 Роналду, 39 мин.