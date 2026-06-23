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Чемпионат мира
23 июня 2026, 21:19 |
504
0

Португалия – Узбекистан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы K ЧМ-2026 23 июня в 20:00 по Киеву

23 июня 2026, 21:19 |
504
0
Португалия – Узбекистан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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23 июня сборные Португалии и Узбекистана проводят матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Команды играют на арене Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча стартовала в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа K

Второй тур. 23 июня

Португалия – Узбекистан – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Роналду, 6, 39, Нуну Мендеш, 17

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Роналду, 6 мин.

ГОЛ! 2:0 Нуну Мендеш, 17 мин.

ГОЛ! 3:0 Роналду, 39 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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