Судаков принял радикальное решение после назначения нового тренера Бенфики
Георгий начал подготовку к новому сезону раньше всех
Украинский полузащитник Георгий Судаков раньше запланированного срока вернулся из отпуска и уже приступил к тренировкам в лагере «Бенфики».
По информации португальских СМИ, 23-летний футболист по собственной инициативе попросил разрешение присоединиться к подготовке команды ещё до официального старта предсезонных сборов. Судаков прибыл в тренировочный центр клуба в Сейшале и приступил к индивидуальной работе под наблюдением специалистов «Бенфики».
Основная команда лиссабонского клуба должна вернуться к работе только 25 июня, однако украинец решил не терять время и заранее начать подготовку к новому сезону.
Отмечается, что Марку Силва рассчитывает на украинского полузащитника и считает его важной частью проекта.
В сезоне 2025/26 Судаков провел за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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