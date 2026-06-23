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  4. Судаков принял радикальное решение после назначения нового тренера Бенфики
Португалия
23 июня 2026, 21:02 |
1045
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Судаков принял радикальное решение после назначения нового тренера Бенфики

Георгий начал подготовку к новому сезону раньше всех

23 июня 2026, 21:02 |
1045
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Судаков принял радикальное решение после назначения нового тренера Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Украинский полузащитник Георгий Судаков раньше запланированного срока вернулся из отпуска и уже приступил к тренировкам в лагере «Бенфики».

По информации португальских СМИ, 23-летний футболист по собственной инициативе попросил разрешение присоединиться к подготовке команды ещё до официального старта предсезонных сборов. Судаков прибыл в тренировочный центр клуба в Сейшале и приступил к индивидуальной работе под наблюдением специалистов «Бенфики».

Основная команда лиссабонского клуба должна вернуться к работе только 25 июня, однако украинец решил не терять время и заранее начать подготовку к новому сезону.

Отмечается, что Марку Силва рассчитывает на украинского полузащитника и считает его важной частью проекта.

В сезоне 2025/26 Судаков провел за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу Марку Силва тренировка
Дмитрий Олийченко Источник: O Jogo
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Комментарии 1
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Піпець яке радикальне рішення... Це скоріше логічне і адекватне, коли прос-ав довіру в попереднього тренера та відполірував мало не півроку лавку п'ятою точкою, а тепер є велике бажання довести новому тренеру, що попередній помилявся!!!!
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