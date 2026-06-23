Иордания – Алжир. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира

Обнародованы стартовые составы на матч второго тура группы J чемпионата мира между Иорданией и Алжиром.

Пройдет игра в городе Санта-Клара на стадионе «Levi's Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по Киеву.

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Иордания в первом туре уступила Австрии (1:3) и расположилась на третье позиции группы с 0 очком. Алжир же был разгромлен Аргентиной (0:3) и идет последним.

Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира Иордания – Алжир: