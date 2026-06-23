Чемпионат мира23 июня 2026, 04:55 | Обновлено 23 июня 2026, 06:58
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Иордания – Алжир. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира
Поединок второго тура группового этапа стартует в 06:00 по Киеву
23 июня 2026, 04:55 | Обновлено 23 июня 2026, 06:58
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Обнародованы стартовые составы на матч второго тура группы J чемпионата мира между Иорданией и Алжиром.
Пройдет игра в городе Санта-Клара на стадионе «Levi's Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по Киеву.
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Иордания в первом туре уступила Австрии (1:3) и расположилась на третье позиции группы с 0 очком. Алжир же был разгромлен Аргентиной (0:3) и идет последним.
Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира Иордания – Алжир:
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