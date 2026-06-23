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Чемпионат мира
23 июня 2026, 04:12 | Обновлено 23 июня 2026, 05:44
105
0

ВИДЕО. Ошибка Кулибали. Как Сенагал пропустил от Норвегии на ЧМ-2026

Маркус Педерсен удачно вошел в игру

23 июня 2026, 04:12 | Обновлено 23 июня 2026, 05:44
105
0
ВИДЕО. Ошибка Кулибали. Как Сенагал пропустил от Норвегии на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Норвегии первой забила в важном матче второго тура на ЧМ-2026 против Сенегала.

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В пользу викингов сыграл капитан африканской сборной Калиду Кулибали, чья передача привела к голу.

Ошибкой воспользовался защитник сборной Норвегии Маркус Педерсен, который отметился забитым мячом на 43-й минуте.

Интересно, что Педерсен не вышел в стартовом составе, однако уже на 13-й минуте заменил травмированного Юлиана Рюэрсона.

ВИДЕО. Ошибка Кулибали. Как Сенагал пропустил от Норвегии на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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