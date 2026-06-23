ВИДЕО. Ошибка Кулибали. Как Сенагал пропустил от Норвегии на ЧМ-2026
Маркус Педерсен удачно вошел в игру
Сборная Норвегии первой забила в важном матче второго тура на ЧМ-2026 против Сенегала.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В пользу викингов сыграл капитан африканской сборной Калиду Кулибали, чья передача привела к голу.
Ошибкой воспользовался защитник сборной Норвегии Маркус Педерсен, который отметился забитым мячом на 43-й минуте.
Интересно, что Педерсен не вышел в стартовом составе, однако уже на 13-й минуте заменил травмированного Юлиана Рюэрсона.
ВИДЕО. Ошибка Кулибали. Как Сенагал пропустил от Норвегии на ЧМ-2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Египтяне с камбеком одолели Новую Зеландию (3:1), бельгийцы сыграли вничью с Ираном (1:1)
Скандинавская команда играла вторым номером и хорошо использовала класс своих игроков