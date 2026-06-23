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Чемпионат мира
23 июня 2026, 03:13 | Обновлено 23 июня 2026, 03:16
159
0

Норвегия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура группы I чемпионата мира 2026

23 июня 2026, 03:13 | Обновлено 23 июня 2026, 03:16
159
0
Норвегия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня в 03:00 стартовал поединок второго тура группы I на ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Сенегала.

Матч проходит на арене «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штаб Нью-Джерси (США)

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Норвегия – Сенегал – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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