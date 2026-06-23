Чемпионат мира23 июня 2026, 03:13 | Обновлено 23 июня 2026, 03:16
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Норвегия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура группы I чемпионата мира 2026
23 июня 2026, 03:13 | Обновлено 23 июня 2026, 03:16
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23 июня в 03:00 стартовал поединок второго тура группы I на ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Сенегала.
Матч проходит на арене «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штаб Нью-Джерси (США)
ЧМ-2026. Группа I
Второй тур. 23 июня
Норвегия – Сенегал – 0:0 (обновляется)
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