Во второй тайме матча ЧМ-2026 Франция – Ирак не будет перерыва на водопой
Встреча была прервана после первого тайма из-за грозы в Филадельфии
В ночь на 23 июня сборные Франции и Ирака в 00:00 по Киеву начали матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026.
После первого тайма встреча была прервана из-за неблагоприятной игры для погоды – в Филадельфии надвигалась гроза, в радиусе 13 км были замечены молнии.
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Встреча должна продолжиться в 02:50 по Киеву. И, как сообщают журналисты со стадиона, во втором тайме не будет перерывово на водопой – hydration break.
Пока что Франция переигрывает Ирак со счетом 1:0. Единственнный гол был забит на 14-й минуте – отличился Килиан Мбаппе.
🚨 BREAKING: There will NOT be a HYDRATION BREAK in the second half of France - Iraq. @RMCsport pic.twitter.com/oTSVQFVG5P— Madrid Zone (@theMadridZone) June 22, 2026
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: There will be no hydration break in the 2nd half of France vs. Iraq due to the suspension of the game.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 22, 2026
— @M6 pic.twitter.com/K3UXEokNdi
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