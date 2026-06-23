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Чемпионат мира
23 июня 2026, 02:53 | Обновлено 23 июня 2026, 02:55
183
0

Во второй тайме матча ЧМ-2026 Франция – Ирак не будет перерыва на водопой

Встреча была прервана после первого тайма из-за грозы в Филадельфии

23 июня 2026, 02:53 | Обновлено 23 июня 2026, 02:55
183
0
Во второй тайме матча ЧМ-2026 Франция – Ирак не будет перерыва на водопой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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В ночь на 23 июня сборные Франции и Ирака в 00:00 по Киеву начали матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026.

После первого тайма встреча была прервана из-за неблагоприятной игры для погоды – в Филадельфии надвигалась гроза, в радиусе 13 км были замечены молнии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча должна продолжиться в 02:50 по Киеву. И, как сообщают журналисты со стадиона, во втором тайме не будет перерывово на водопой – hydration break.

Пока что Франция переигрывает Ирак со счетом 1:0. Единственнный гол был забит на 14-й минуте – отличился Килиан Мбаппе.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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