Чемпионат мира23 июня 2026, 00:29 | Обновлено 23 июня 2026, 00:57
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Франция – Ирак. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026
23 июня 2026, 00:29 | Обновлено 23 июня 2026, 00:57
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23 июня сборные Франции и Ирака проводят матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.
Команды стартовали в 00:00 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа I
Второй тур. 23 июня
Франция – Ирак – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Мбаппе, 14
(новость обновляется)
Франция – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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