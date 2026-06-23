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Чемпионат мира
23 июня 2026, 00:29 | Обновлено 23 июня 2026, 00:57
585
0

Франция – Ирак. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026

23 июня 2026, 00:29 | Обновлено 23 июня 2026, 00:57
585
0
Франция – Ирак. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня сборные Франции и Ирака проводят матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Команды стартовали в 00:00 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Франция – Ирак – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Мбаппе, 14

(новость обновляется)

Франция – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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сборная Франции по футболу сборная Ирака по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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