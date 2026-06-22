В Италии назвали клуб, готовый дать Довбику второй шанс

Украинский нападающий Артем Довбик, выступающий за «Рому», может сменить клуб уже этим летом.

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, испанский «Реал Бетис» изучает вариант с подписанием форварда на фоне возможного кадрового обновления атакующей линии перед стартом в Лиге чемпионов.

Напомним, Довбик перешёл в «Рому» в 2024 году из испанской «Жироны», где стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.