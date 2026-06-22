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Испания
22 июня 2026, 23:29 | Обновлено 22 июня 2026, 23:30
979
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В Италии назвали клуб, готовый дать Довбику второй шанс

«Бетис» хочет приобрести украинца

22 июня 2026, 23:29 | Обновлено 22 июня 2026, 23:30
979
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В Италии назвали клуб, готовый дать Довбику второй шанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик, выступающий за «Рому», может сменить клуб уже этим летом.

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, испанский «Реал Бетис» изучает вариант с подписанием форварда на фоне возможного кадрового обновления атакующей линии перед стартом в Лиге чемпионов.

Напомним, Довбик перешёл в «Рому» в 2024 году из испанской «Жироны», где стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Дмитрий Олийченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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