Шахтер решил приобрести украинца из Европы за большие деньги

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в летнее трансферное окно и нацелился на украинского полузащитника Ивана Желизка.

По информации источника, «горняки» хотят приобрести 25-летнего полузащитника, который в настоящее время выступает за польскую «Лехию» из Гданьска. Ожидается, что донецкий клуб закроет трансфер футболиста уже этим летом.

В текущем сезоне Желизко провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет около 3 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Карпат» (Львов).