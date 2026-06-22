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  4. Шахтер решил приобрести украинца из Европы за большие деньги
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 22:03 |
2561
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Шахтер решил приобрести украинца из Европы за большие деньги

Желзико может перейти в «Шахтер»

22 июня 2026, 22:03 |
2561
2 Comments
Шахтер решил приобрести украинца из Европы за большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Желизко
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Чемпион Украины донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в летнее трансферное окно и нацелился на украинского полузащитника Ивана Желизка.

По информации источника, «горняки» хотят приобрести 25-летнего полузащитника, который в настоящее время выступает за польскую «Лехию» из Гданьска. Ожидается, что донецкий клуб закроет трансфер футболиста уже этим летом.

В текущем сезоне Желизко провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет около 3 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Карпат» (Львов).

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трансферы Шахтер Донецк Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Иван Желизко
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
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Так це бразилець ЖелЗіко
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Желзіко !!!))) В анотаціх до статті - все що потрібео знати про сайт та автора статті.
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