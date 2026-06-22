Шахтер решил приобрести украинца из Европы за большие деньги
Желзико может перейти в «Шахтер»
Чемпион Украины донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в летнее трансферное окно и нацелился на украинского полузащитника Ивана Желизка.
По информации источника, «горняки» хотят приобрести 25-летнего полузащитника, который в настоящее время выступает за польскую «Лехию» из Гданьска. Ожидается, что донецкий клуб закроет трансфер футболиста уже этим летом.
В текущем сезоне Желизко провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет около 3 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Карпат» (Львов).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артема рассмешили слова пропагандистов
Известный в прошлом футболист отреагировал на последние события