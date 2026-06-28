Футболист сборной россии обратился к Кендзоре после перехода в Динамо

После ухода из ПАОКа Томаш Кендзера опубликовал прощальный пост, в котором поблагодарил клуб, партнеров по команде и болельщиков за время, проведённое в Греции.

Впрочем, внимание части фанатов привлек комментарий бывшего одноклубника поляка – российского полузащитника Магомеда Оздоева.

«Good luck my friend. Буду скучать, скоро увидимся», – отметил Оздоев.

Как отмечает источник, во время совместных выступлений за ПАОК неоднократно появлялись разговоры о довольно близких отношениях между футболистами, которые якобы выходили за пределы футбольного поля. Сам Кендзера публично эти слухи никогда не комментировал.