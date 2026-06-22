Чемпионат мира22 июня 2026, 20:05 |
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Аргентина – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026
22 июня 2026, 20:05 |
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22 июня сборные Аргентины и Австрии проводят матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.
Команды играют на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа I
Второй тур. 22 июня
Аргентина – Австрия – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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