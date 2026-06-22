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Чемпионат мира
22 июня 2026, 20:05 |
1224
0

Аргентина – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026

22 июня 2026, 20:05 |
1224
0
Аргентина – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня сборные Аргентины и Австрии проводят матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Команды играют на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 22 июня

Аргентина – Австрия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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