Аргентина – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 июня сборные Аргентины и Австрии проводят матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Команды играют на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 22 июня

Аргентина – Австрия – 0:0 (матч продолжается)

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Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция