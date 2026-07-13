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  4. Виктор Цыганков согласовал контракт со знаменитым клубом
Испания
13 июля 2026, 09:32 |
1315
0

Виктор Цыганков согласовал контракт со знаменитым клубом

Однако Виктор попросил у «Трабзонспора» больше времени

13 июля 2026, 09:32 |
1315
0
Виктор Цыганков согласовал контракт со знаменитым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном и вновь активизировал усилия по переходу украинского вингера Виктора Цыганкова.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» уже давно следит за ситуацией вокруг Цыганкова. Ранее стороны даже достигли предварительной договоренности по личному контракту, однако агент игрока попросил дополнительное время в связи с ожиданием предложений от других клубов.

Теперь ситуация изменилась. Сообщается, что украинец не получил вариантов, которые бы его полностью удовлетворили, поэтому вернулся к предложению турецкого клуба.

Ожидается, что в ближайшее время «Трабзонспор» попытается окончательно договориться с Цыганковым, а также решить вопрос о трансферной стоимости с «Жироной».

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Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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