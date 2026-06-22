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  4. Сыновья Месси едва не подрались. Жена Лео приняла меры
Чемпионат мира
22 июня 2026, 19:08 |
408
0

Сыновья Месси едва не подрались. Жена Лео приняла меры

На трибунах не было скучно во время хет-трика аргентинца

22 июня 2026, 19:08 |
408
0
Сыновья Месси едва не подрались. Жена Лео приняла меры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Пока Лионель Месси забивал три гола в ворота сборной Алжира на чемпионате мира-2026, внимание болельщиков привлек забавный эпизод за пределами поля.

Во время матча камеры зафиксировали, как сыновья аргентинца – Тьяго и Матео – устроили настоящую погоню между рядами трибун. В какой-то момент ситуация стала настолько эмоциональной, что их маме, Антонелле, пришлось вмешаться и успокоить детей.

Тем временем сам Месси стал главным героем встречи, оформив хет-трик в победном матче против Алжира (3:0). Для 39-летнего нападающего это уже шестой чемпионат мира в карьере — абсолютный рекорд в истории футбола.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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