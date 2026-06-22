Сыновья Месси едва не подрались. Жена Лео приняла меры

Пока Лионель Месси забивал три гола в ворота сборной Алжира на чемпионате мира-2026, внимание болельщиков привлек забавный эпизод за пределами поля.



Во время матча камеры зафиксировали, как сыновья аргентинца – Тьяго и Матео – устроили настоящую погоню между рядами трибун. В какой-то момент ситуация стала настолько эмоциональной, что их маме, Антонелле, пришлось вмешаться и успокоить детей.



Тем временем сам Месси стал главным героем встречи, оформив хет-трик в победном матче против Алжира (3:0). Для 39-летнего нападающего это уже шестой чемпионат мира в карьере — абсолютный рекорд в истории футбола.

Antonella had to save Mateo from getting beat up by Thiago 😭 pic.twitter.com/MIHRFfZl75 — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 22, 2026