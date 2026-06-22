Довбик получил горячий вариант трансфера к 36-разовому чемпиону

Украинский нападающий Артем Довбик может покинуть «Рому» уже этим летом. По информации итальянских СМИ, интерес к форварду сборной Украины проявляет нидерландский «Аякс».

Сообщается, что новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини не будет возражать против продажи украинца. В то же время руководство «Ромы» готово рассматривать предложения только при условии получения около 23 миллионов евро.

Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года после успешного сезона в испанской «Жироне». Однако закрепиться в статусе ключевого игрока в столице Италии украинцу помешали проблемы со здоровьем, в частности травма мышц и сухожилий левого бедра.

Сейчас 29-летний нападающий восстанавливается и готовится к новому сезону, однако его будущее в «Роме» остается под вопросом. По данным источника, вероятность ухода украинца с каждой неделей растет.