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  4. Довбик получил горячий вариант трансфера к 36-разовому чемпиону
Италия
22 июня 2026, 20:02 |
1797
2

Довбик получил горячий вариант трансфера к 36-разовому чемпиону

Украинец может перейти в «Аякс»

22 июня 2026, 20:02 |
1797
2 Comments
Довбик получил горячий вариант трансфера к 36-разовому чемпиону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик может покинуть «Рому» уже этим летом. По информации итальянских СМИ, интерес к форварду сборной Украины проявляет нидерландский «Аякс».

Сообщается, что новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини не будет возражать против продажи украинца. В то же время руководство «Ромы» готово рассматривать предложения только при условии получения около 23 миллионов евро.

Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года после успешного сезона в испанской «Жироне». Однако закрепиться в статусе ключевого игрока в столице Италии украинцу помешали проблемы со здоровьем, в частности травма мышц и сухожилий левого бедра.

Сейчас 29-летний нападающий восстанавливается и готовится к новому сезону, однако его будущее в «Роме» остается под вопросом. По данным источника, вероятность ухода украинца с каждой неделей растет.

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трансферы Серии A трансферы Аякс Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: Calciomercato
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Олійник це окремий вид редакторів який більш притаманний гнилим кацапам
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Скільки ви дибіли будете одне і те саме писати? З усіх інфо ресурсів про спорт сайт спрот.юа/ру самий дибільний.
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