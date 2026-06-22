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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 13:38 | Обновлено 22 июня 2026, 13:44
460
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После Павлова. Известный эксперт трудоустроился в Левом Береге

Олег Федорчук будет отвечать за подготовку смены

22 июня 2026, 13:38 | Обновлено 22 июня 2026, 13:44
460
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После Павлова. Известный эксперт трудоустроился в Левом Береге
Олег Федорчук
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Как стало известно Sport.ua, популярный в прошлом футболист, а затем тренер, авторитетный эксперт Олег Федорчук в ближайшие два года будет главным тренером академии ФК «Левый Берег» и будет контролировать выступления и подготовку клубных команд четырех возрастных групп.

В прошлом сезоне Олег Федорчук был старшим тренером групп подготовки ФК «Атлет» – одних из лучших в Киеве.

Ранее Олег Федорчук высказался по поводу выступлений «Динамо» в прошлом сезоне.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Олег Федорчук Левый Берег Киев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Може нарешті ділом займеться цей вже надцять років безробітний «експерт» і припинить других тренерів гівном обливати
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