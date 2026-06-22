После Павлова. Известный эксперт трудоустроился в Левом Береге

Как стало известно Sport.ua, популярный в прошлом футболист, а затем тренер, авторитетный эксперт Олег Федорчук в ближайшие два года будет главным тренером академии ФК «Левый Берег» и будет контролировать выступления и подготовку клубных команд четырех возрастных групп.

В прошлом сезоне Олег Федорчук был старшим тренером групп подготовки ФК «Атлет» – одних из лучших в Киеве.

Ранее Олег Федорчук высказался по поводу выступлений «Динамо» в прошлом сезоне.