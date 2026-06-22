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  4. Новая Зеландия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
22 июня 2026, 04:24 | Обновлено 22 июня 2026, 04:29
104
0

Новая Зеландия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура группы G чемпионате мира 2026

22 июня 2026, 04:24 | Обновлено 22 июня 2026, 04:29
104
0
Новая Зеландия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня в 04:00 стартовал поединок Новой Зеландии и Египта во втором туре группы G на чемпионате мира 2026.

Матч мундиаля проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада).

ЧМ-2026. Группа G

Второй тур. 22 июня

Новая Зеландия – Египет – 1:0 (обновляется)

Голы: Сурман, 15

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сборная Египта по футболу сборная Новой Зеландии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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