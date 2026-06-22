Новая Зеландия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 июня в 04:00 стартовал поединок Новой Зеландии и Египта во втором туре группы G на чемпионате мира 2026.

Матч мундиаля проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада).

ЧМ-2026. Группа G

Второй тур. 22 июня

Новая Зеландия – Египет – 1:0 (обновляется)

Голы: Сурман, 15