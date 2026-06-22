Чемпионат мира22 июня 2026, 04:24 | Обновлено 22 июня 2026, 04:29
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Новая Зеландия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура группы G чемпионате мира 2026
22 июня 2026, 04:24 | Обновлено 22 июня 2026, 04:29
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22 июня в 04:00 стартовал поединок Новой Зеландии и Египта во втором туре группы G на чемпионате мира 2026.
Матч мундиаля проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада).
ЧМ-2026. Группа G
Второй тур. 22 июня
Новая Зеландия – Египет – 1:0 (обновляется)
Голы: Сурман, 15
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